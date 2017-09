Sobe para 286 número de mortos por terremoto no México

Cidade do México – O número de mortes causadas pelo terremoto que atingiu o centro do México na terça-feira subiu para 286, segundo informou o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.

No balanço mais recente sobre as vítimas do tremor de 7,1 graus na escala Richter, Puente detalhou nesta sexta-feira que a quantidade de mortos na Cidade do México passou de 137 para 148.

Além disso, foram reportadas 73 mortes no estado de Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca. Segundo dados oficiais, mais de cem pessoas estão desaparecidas após o terremoto.

O governo mexicano informou à população na quinta-feira que as tarefas de busca não vão parar até precisar a localização exata e resgatar as pessoas que permanecem entre os escombros.

Equipes de Chile, Colômbia, Espanha, Israel e Japão, entre outros países, chegaram ao México para colaborar nas tarefas de busca de sobreviventes.