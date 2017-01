Sobe para 25 o número de mortos em inundações na Tailândia

Bangcoc – As autoridades da Tailândia elevaram nesta segunda-feira para 25 o número de mortes causadas pelas inundações no sul do país, onde milhares de casas e estradas estão alagadas desde a semana passada em várias províncias.

Duas pessoas seguem desaparecidas nas províncias de Krabi e Nakhon Si Thammarat, enquanto o número de atingidos chega a mais de 1 milhão de pessoas, indicaram à Agência Efe fontes do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

As inundações causadas pelas fortes precipitações continuam alagando várias casas e estradas em Surat Thani, Nakhon Si Thammarat e Trang, enquanto as águas começaram a baixar em outras províncias do sul.

A junta militar que governa o país enviou um contingente de 4 mil soldados para reforçar os trabalhos de auxílio à população, sobretudo nas aldeias que ficaram isoladas devido às interdições de estradas e à queda de pontes.

Todos os voos do aeroporto de Nakhon Si Thammarat permaneciam suspensos hoje pelo quarto dia consecutivo devido ao transbordamento de rios e canais pelo temporal, que também obrigou as autoridades a restringirem a navegação na região, uma das mais turísticas da Tailândia.

As precipitações, que vêm caindo de maneira ininterrupta há uma semana, se produzem em uma época tardia, já que o período das monções costuma terminar na região em novembro ou dezembro.

O Departamento de Meteorologia local anunciou na sexta-feira que as chuvas perderiam força no domingo, quando a frente começaria a se deslocar rumo à vizinha Mianmar, mas retificou sua previsão inicial e alertou que as precipitações prosseguiriam com igual intensidade por mais um ou dois dias.