Sobe para 24 o número de mortos no hotel italiano

Roma – As equipes de resgate recuperaram nas últimas horas desta quarta-feira o corpo de uma mulher no hotel destruído por uma avalanche na semana passada, na região central da Itália, elevando para 24 o número de mortos até o momento.

Os corpos foram retirados no começo da manhã e, com os recuperados de madrugada, restam cinco pessoas desaparecidas. No entanto, praticamente não há esperança de encontrar alguém com vida no hotel, localizado na cidade de Farindola, na região dos Abruzzo.

Desde a última sexta-feira, nove pessoas foram resgatadas, entre elas quatro crianças. Depois disso, as equipes de resgate não encontraram mais sobreviventes.

Os socorristas esperavam que alguns dos desaparecidos tivessem se protegido da avalanche em outras região do hotel, como os nove sobreviventes encontrados em uma sala de jogos.

No entanto, após escavarem vários metros, as equipes de resgate só encontraram montanhas de cascalho, neve compactada, troncos de árvores e vigas de cimento, explicaram os bombeiros que chegaram até o coração do hotel entrando por pequenos espaços.

A tragédia ocorreu no dia 18 deste mês, quando o hotel de quatro estrelas ficou coberto por um desmoronamento de neve, possivelmente ocasionado pelos terremotos na região, quatro deles de magnitude superior a cinco pontos na escala Richter.

Dos nove sobreviventes, duas crianças receberam alta ontem: Edoardo Di Carlo, de 9 anos, que perdeu os pais na tragédia, e Samuel Di Michelangelo, de 7 anos, cujos responsáveis ainda estão desaparecidos.