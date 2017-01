Sobe para 21 o número de mortos em hotel na Itália

Roma – As equipes de resgate recuperaram nesta quarta-feira outros três corpos do hotel soterrado por uma avalanche de neve na semana passada, no centro da Itália, subindo para 21 o número de mortos até o momento.

Oito pessoas ainda estão desaparecidas e as buscas continuam, embora quase não há esperanças de encontrar alguém com vida dentro do hotel Rigopiano, localizado na cidade de Farindola, na região dos Abruzos.

Desde que a última sexta-feira foram resgatadas nove pessoas com vida, entre elas quatro crianças. Depois, as equipes de resgate não encontraram novos sobreviventes.

A tragédia ocorreu no dia 18 deste mês, quando este hotel de quatro estrelas ficou soterrado por um desmoronamento, possivelmente originado pelos terremotos na região, quatro deles de magnitude superior a cinco na escala Richter.