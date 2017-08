Sobe para 20 os mortos no ataque contra mesquita em Cabul

Kabul – O número de mortos no ataque suicida nesta sexta-feira contra uma mesquita da minoria xiita em Kabul subiu para mais de 20, enquanto que o de feridos superou os 40, informou à Agencia Efe o porta-voz do Ministério de Saúde Pública do Afeganistão, Ismal Kawsi.

O atentado contra o templo da minoria xiita aconteceu durante a reza de sexta-feira quando, após uma explosão suicida, vários homens armados não identificados entraram na mesquita Imam Zaman, situada em uma região residencial da capital afegã.

“A Unidade Especial da Polícia tirou um grande número de pessoas da mesquita”, informou na sua conta do Twitter o porta-voz do Ministério de Interior afegão, Najib Danish, acrescentando que dois terroristas foram abatidos.