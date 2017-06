Sobe para 17 o número de mortos nos atentados em Teerã

Teerã – Os dois ataques ocorridos na quarta-feira, contra o Parlamento e o mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini, em Teerã, capital do Irã, deixaram 17 mortos e dezenas de feridos, de acordo com o último balanço oficial divulgado hoje pelas autoridades.

O diretor da Organização de Medicina Forense, Ahmad Shoyai, citado pela agência estatal “IRNA”, informou que já foram identificados 13 corpos.

O número de vítimas divulgados ontem estava em 12 mortos e 46 feridos, mas outras pessoas que estavam internadas morreram nas últimas horas por conta da gravidade das lesões.

Já os feridos superaram a casa dos 50, segundo o diretor dos Serviços de Emergência, Pir Hosein Kolivand.

Ele explicou que 15 feridos tiveram alta e os outros seguem hospitalizados, sendo que vários deles na unidade de terapia intensiva.

Os atentados de ontem, em Teerã, foram reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que tinha ameaçado o Irã em várias ocasiões.