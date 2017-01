Sobe para 14 o número de mortos em hotel soterrado na Itália

Roma – Os corpos de cinco pessoas foram recuperados nesta terça-feira do hotel Rigopiano, na região de Abruzzo, na Itália, que acabou sendo atingido por uma avalanche de neve e detritos na última quarta-feira, o que aumenta o número provisório de vítimas para 14 mortos e 15 desaparecidos.

Fontes da Defesa Civil confirmaram à Agência Efe que cinco corpos foram recuperados nas últimas horas, de três mulheres e dois homens.

Depois que nove pessoas foram achadas vivas na última sexta-feira, entre elas as quatro crianças que estavam desaparecidas, não foram encontrados mais sinais de vida sob as centenas de milhares de toneladas de neve e rochas que sepultaram este luxuoso hotel situado nas encostas do maciço de Gran Sasso, a 1.300 metros de altitude.

Os trabalhos de busca de possíveis sobreviventes continuam sem intervalo, com a participação de aproximadamente 150 efetivos, entre militares, bombeiros, policiais e trabalhadores da Cruz Vermelha e do Serviço Alpino, que se alternam em turnos.

A esperança das equipes de resgate é chegar ao centro do hotel, onde se encontrava a área do bar e onde acredita-se que poderiam estar concentrados alguns dos hóspedes que ainda estão desaparecidos.

Segundo as equipes de resgate, os quartos que se encontravam nos andares altos do hotel ficaram completamente arrasados pela avalanche, que aconteceu previsivelmente após a série de terremotos de magnitude superior a 5 registrados na manhã de 18 de janeiro.

Segundo uma primeira reconstituição do acidente, 120 mil toneladas de neve, rochas e outros detritos atingiram o hotel a uma velocidade de 100 km/h.

Entre os cinco adultos sobreviventes, apenas um terá que permanecer hospitalizado após ser operado de um braço que ficou preso em uma das vigas.

Além disso, ontem, segunda-feira, receberam alta três das quatro crianças resgatadas, entre eles Gianfilippo e Ludovica Parete, de 6 e 8 anos, filhos de Giampiero, que foi quem alertou as autoridades sobre o ocorrido, e de Adriana Vranceanu, resgatada pelas equipes de bombeiros após mais de 50 horas sob a neve.

Também deixou o hospital Edoardo, de 8 anos, que ainda não sabe que seus pais, Sebastiano e Nadia Di Carlo, foram encontrados mortos.

Já Samuel, de 7 anos, permanecerá hospitalizado enquanto seus pais seguem desaparecidos.