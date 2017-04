Sistema antimíssil dos EUA deve estar pronto em alguns dias

Washington – Um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos, que está sendo colocado na Coreia do Sul para contrapor qualquer ataque da Coreia do Norte deve estar em funcionamento nos próximos dias, disse ao Congresso dos Estados Unidos o almirante Harry Harris, principal comandante norte-americano na região da Ásia-Pacífico.

Harris também expressou confiança de que os EUA podem derrotar qualquer ataque feito com mísseis da Coreia do Norte contra um grupo de ataque liderado por um porta-aviões norte-americano, mas disse que os EUA devem estudar a possibilidade de colocar sistemas de defesa de mísseis adicionais no Havaí.

Harris advertiu que os Estados Unidos enfrentarão um ponto de inflexão quando o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, tiver capacidade militar no mesmo nível de suas ameaças aos EUA, aparentemente se referindo aos programas nuclear e de mísseis de Pyongyang.