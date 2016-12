Síria: 14 soldados turcos são mortos em ataques do EI

Ao todo, 14 soldados turcos morreram e outros 33 ficaram feridos nesta quarta-feira (21) em confrontos com o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria – anunciou o Exército.

O número de baixas – o mais alto em um dia desde que as forças turcas começaram a operar na Síria em agosto – resultou de confrontos com os extremistas, que incluíram três atentados com carro-bomba, de acordo com um comunicado do Exército citado pela imprensa turca.

Quatro soldados morreram em ataques lançados esta manhã, enquanto outros dez foram mortos à tarde, no momento em que as forças turcas entram em um etapa fundamental de apoio aos rebeldes para recuperar a cidade de Al-Bab. Essa localidade está sob controle do governo.

Ainda segundo o comunicado, 138 extremistas do EI teriam morrido nos embates. Não há confirmação de fontes independentes.