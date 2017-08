Serviço Secreto investiga “pacote suspeito” perto da Casa Branca

Washington – O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou que está investigando um “pacote suspeito” encontrado perto do complexo da Casa Branca nesta terça-feira.

Em sua conta no Twitter, o órgão responsável por proteger o presidente do país e sua família também disse que determinou o fechamento de algumas ruas nas proximidades da Casa Branca.

“O Serviço Secreto e o Departamento de Polícia de Washington estão respondendo a um pacote suspeito perto da entrada norte do complexo da Casa Branca”, diz a nota.

De acordo com alguns dos jornalistas que cobrem a Casa Branca e estão dentro do complexo, parte do Jardim Norte da residência presidencial foi esvaziado.

O correspondente da rede de televisão “NBC” Peter Alexander informou também no Twitter que os agentes do Serviço Secreto tinham pedido aos jornalistas para que entrassem “imediatamente” na Casa Branca e saíssem do Jardim Norte, onde as emissoras têm vários postos de onde seus repórteres transmitem informações ao vivo.

Trump não está na Casa Branca, mas a caminho de Yuma, no estado do Arizona, onde deve se reunir com agentes de fronteira e militares da Marinha.