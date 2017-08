Serviço Secreto está ficando sem verba para proteger Trump

O Serviço Secreto dos Estados Unidos enfrenta uma crise de liquidez pelos altos custos de proteção do presidente Donald Trump, suas várias casas e sua grande família.

Randolph “Tex” Ailes, o chefe do Serviço Secreto, declarou ao jornal USA Today que mais de mil agentes já chegaram a seu limite anual de salário e horas extras devido à carga de trabalho.

E com 150 presidentes e líderes estrangeiros que se reunião em setembro em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, as demandas do serviço se intensificarão.

Trump viaja praticamente todo fim de semana para suas casas na Flórida, Nova Jersey e Virgínia. Além disso, o Serviço Secreto dá proteção a seus filhos adultos em viagens de negócio e férias.

No total, 42 pessoas de seu governo têm proteção do Serviço Secreto, incluindo 18 membros de sua família.

“O presidente tem uma família grande e nossa responsabilidade está fixada na lei”, explicou Ailes.