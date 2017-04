Serviço dos EUA vê chance maior de El Niño neste ano

Nova York – Uma agência de meteorologia do governo dos Estados Unidos projetou nesta quinta-feira a possibilidade de um fenômeno El Niño desenvolver-se no hemisfério norte no fim do verão ou no outono.

O Centro de Previsão de Clima (CPC, na sigla em inglês), uma agência do Serviço Nacional de Clima, disse em sua projeção mensal que as condições neutras deverão continuar até pelo menos o fim da primavera, com crescentes chances de o El Niño desenvolver-se mais para a segunda metade de 2017. A agência estimou as chances em 50 por cento entre agosto e dezembro.

O último El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das temperaturas da superfície do oceano no Pacífico leste e central que ocorre tipicamente a cada poucos anos, dissipou-se em 2016 e foi relacionado a danos às safras, incêndios e inundações repentinas.