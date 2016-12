Série de tremores atinge estado de Nevada sem causar danos

Los Angeles – Uma série de tremores, com magnitude máxima de 5,7 graus na escala Richter, atingiu nesta quarta-feira o estado de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, informou o Serviço Geológico do país (USGS).

Desde a manhã foram registrados no oeste de Nevada 29 tremores em diferentes profundezas, com epicentros em uma região montanhosa e pouco habitada perto da fronteira com a Califórnia, sem que o USGS tenha reportado vítimas ou danos materiais.

A população mais próxima à área dos tremores é Hawthorne, em Nevada, localizada a cerca de 30 quilômetros do lugar onde foram registrados os sismos mais fortes e 600 quilômetros ao oeste de San Francisco.

O maior dos tremores foi o primeiro, que foi seguido minutos depois por outro tremor também de magnitude de 5,7 na escala Richter, e quase uma hora depois por outro de 5,5 graus, todos com profundezas entre 8,2 e 12 quilômetros, segundo os dados oficiais.