Ser vizinho dos Trump é mais barato do que você imagina

A US$ 5.250 por mês, um apartamento de um quarto na Trump Tower em Manhattan vem com muitos extras: um mês de aluguel gratuito, segurança reforçada no saguão e você ainda pode dizer que você mora no mesmo endereço que o presidente dos EUA.

Trata-se do ponto de entrada mais barato para o arranha-céu do Midtown construído pelo presidente Donald Trump há mais de três décadas que se tornou a joia de seu portfolio imobiliário.

Mas essa unidade da Trump Tower enfrenta os mesmos obstáculos que o restante do mercado de apartamentos de luxo de Nova York, e o aluguel solicitado sofreu um desconto de 30 por cento desde que o imóvel foi listado pela primeira vez, em junho.

“Há muita concorrência e há muitas opções”, disse Hon Sing Kevin Tsun, o corretor da Citi Habitats que está promovendo o lar de 97 metros quadrados no 35º andar.

É difícil colocar no mercado um apartamento de luxo em Manhattan hoje em dia, e a situação não é diferente para o edifício que carrega o prestígio de ser “a Casa Branca do Norte”.

O boom de construção que acrescentou milhares de unidades de alto nível ao mercado também criou uma concorrência entre investidores endinheirados para conseguir alugar todas as suas unidades.

Na Trump Tower, possíveis inquilinos também terão de lidar com protestos, barreiras de metal e o Serviço Secreto.

Em Midtown, onde novas torres residenciais proliferaram, 42 por cento dos 914 apartamentos de luxo que estavam no mercado para aluguel no mês passado tinham sofrido descontos, de acordo com uma análise da StreetEasy.

O site de listagem de imóveis inclui na categoria luxo os imóveis que compõe a faixa de 20 por cento com os preços mais altos.

Os dados estatísticos são similares para a Trump Tower, a residência em tempo integral da primeira-dama Melania Trump e do filho do casal, Barron, até pelo menos o fim do ano letivo.

Das 16 unidades disponíveis lá em dezembro para alugar, sete tinham reduzido o valor solicitado, mostram dados da StreetEasy.

A mediana do aluguel pedido para as unidades era de US$ 8.000, cerca de 5,9 por cento menos que o valor solicitado pelos proprietários um ano antes.

A diminuição do valor do aluguel alinha-se à queda em todos os apartamentos de luxo de Manhattan, de acordo com dados da taxadora Miller Samuel e da corretora Douglas Elliman Real Estate.

“O mercado de aluguel de imóveis de luxo sem dúvida desacelerou um pouco”, disse Gary Malin, presidente da Citi Habitats.

“Do ponto de vista de um cliente, seja ou não a Trump Tower, trata-se de uma questão de valor: o que você recebe e como isso se acumula? Os clientes têm opções para escolher e querem algo que combine com o estilo de vida deles.”