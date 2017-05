Senado dos EUA pede explicação sobre conversa de Trump com Lavrov

Washington – O Comitê de Inteligência do Senado solicitou à Casa Branca que dê informações adicionais sobre os recentes relatos de uma suposta divulgação de informações confidenciais dos Estados Unidos para autoridades russas.

Rebecca Watikins, porta-voz do presidente do comitê, senador Richard Burr, afirmou nesta terça-feira que os senadores desejam saber mais sobre os relatos publicados pelo jornal Washington Post de que o presidente Donald Trump teria compartilhado informações confidenciais com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Fonte: Associated Press.