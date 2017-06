Senado dos EUA irá realizar sessão para discutir caso Rússia

Washington – O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos irá realizar uma audiência pública na próxima semana para reunir mais informações sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas do ano passado.

A sessão de quarta-feira incidirá sobre os supostos esforços da Rússia para invadir sistemas de eleições estaduais, ameaças potenciais nos próximos ciclos eleitorais e se os estados estão bem posicionados para responder a essas ameaças.

O comitê realiza audiências abertas e fechadas à medida que investiga o caso Rússia. O Comitê de Inteligência do Senado é a principal comissão do Congresso responsável em relação à investigação sobre a Rússia, comportando também audiências que ouviram o ex-diretor do FBI James Comey e o procurador-geral, Jeff Sessions.

Na próxima semana, estão programados depoimentos de funcionários do FBI e do Departamento de Segurança Interna. Fonte: Associated Press.