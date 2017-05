Senado dos EUA aprova projeto de financiamento ao governo Trump

São Paulo – O Senado dos Estados Unidos aprovou o projeto de financiamento de US$ 1,1 trilhão ao governo de Donald Trump até o fim do ano fiscal de 2017, em setembro.

No começo da semana, democratas e republicanos haviam chegado a um acordo bipartidário para aprovar a medida, o que custou ao presidente a retirada do financiamento para o muro na fronteira dos EUA com o México, além de manter os gastos do governo com projetos de saúde, assegurados pelo Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare.