Sem-teto que ajudou vítimas em Manchester relata explosão

São Paulo – “Eu ainda não consegui parar de chorar”. É assim que Chris Parker, de 33 anos, está se sentindo desde a noite de ontem, quando testemunhou o momento do ataque suicida que deixou ao menos 22 mortos, a maioria crianças, na cidade de Manchester (Inglaterra) após o show da cantora Ariana Grande.

Acostumado a ficar do lado de fora da Manchester Arena, local do concerto, para pedir dinheiro para as pessoas que deixam a casa, Parker estava sentado observando o movimento no momento em que ouviu o estouro e viu um clarão.

“Me jogou no chão (a explosão) ”, contou ele ao jornal local Manchester Evening News, em entrevista repercutida pelo The Independent. “Eu levantei e meu instinto me mandou de volta para tentar ajudar”. “Havia pessoas caídas por todos os lados”, descreveu ele, que socorreu uma senhora de 60 anos. “Ela morreu nos meus braços”, lamentou.

“O mais assustador é que esse era um show cheio de crianças”, continuou o homem que vive nas ruas há cerca de um ano. Ainda de acordo com ele, os gritos e o cheiro continuam vivos em sua mente. “É um choque”, terminou.

Ataque em Manchester

A explosão aconteceu logo após o fim do show, em torno das 22h30 (horário local) e foi conduzida por um homem que morreu no local. A polícia estima que ao menos 21 mil pessoas se encontravam dentro da Arena.

O caso foi rapidamente classificado pelas autoridades como um “ataque terrorista”. As investigações agora tentam entender se essa pessoa teria agido sozinha. Até o momento, um homem de 23 anos foi preso, suspeito de ter participado do planejamento do ataque.

Embora o grupo extremista Estado Islâmico (EI) tenha reivindicado o ato, a polícia ainda não divulgou oficialmente a identidade dos autores.

No Twitter, a cantora se diz devastada pelo ocorrido e disse estar “sem palavras”.