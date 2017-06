Seis soldados morrem em explosão de bomba na Tailândia

Bangcoc – Seis soldados morreram nesta segunda-feira na explosão de uma bomba colocada no acostamento de uma estrada na província de Pattani, no sul da Tailândia, onde mais de 6.700 pessoas já morreram desde 2004, informaram fontes oficiais do país.

O artefato explosivo, detonado durante a passagem de uma caminhonete que transportava os militares, também feriu outros quatro soldados, informou o Exército em um comunicado, indicando que as autoridades examinam a autoria do ataque.

Os atentados com armas leves, assassinatos e ataques com explosivos ocorrem quase que diariamente nas províncias tailandesas de Pattani, Yala e Narathiwat apesar do desdobramento de 40 mil membros das forças de segurança e a vigência do estado de exceção na região.