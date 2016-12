Segunda caixa-preta de avião russo é encontrada no Mar Negro

A equipe que procura os destroços do avião russo que caiu no domingo no Mar Negro encontrou a segunda caixa-preta da aeronave, anunciou nesta quarta-feira o Ministério russo da Defesa.

“O segundo registrador de voo do Tupolev Tu-154 foi localizado e recuperado”, informou o exército russo.

A descoberta é fundamental para determinar as causas da catástrofe que deixou 92 mortos, incluindo mais de 60 membros do Coral do Exército Vermelho.

De acordo com o ministério, as autoridades encontraram 15 corpos e mais de 200 fragmentos de corpos das vítimas, que foram transferidos em sua maioria a Moscou para sua identificação.

As equipes de busca, quase 3.500 pessoas que trabalham dia e noite na área do acidente, encontraram a primeira caixa-preta na terça-feira.

O avião desapareceu dos radares na madrugada de domingo, dois minutos depois de decolar do aeroporto de Sochi, quando seguia para a base aérea russa de Hmeimim, perto de Latakia, noroeste da Síria.

A bordo viajavam um terço dos integrantes do Coral do Exército Vermelho, que passariam a noite de Ano Novo com os soldados russos enviados à Síria, onde apoiam o o regime de Bashar al-Assad na guerra contra os rebeldes.