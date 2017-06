Segunda australiana morta no atentado em Londres é identificada

Sydney – A jovem Sara Zelenak, de 21 anos, foi identificada nesta quarta-feira como a segunda australiana morta no recente atentado ocorrido em Londres, segundo informações divulgadas pelos familiares da vítima.

“Sara Zelenak teve sua morte confirmada. Encontraram seu corpo e os testes de DNA confirmaram. Obrigado por todo o amor e apoio de todos”, disse a mãe da vítima, Julie Wallace, em uma mensagem no Facebook A jovem, que trabalhava como babá no Reino Unido, desapareceu depois de ter se separado dos seus amigos durante o ataque do último sábado nos arredores da ponte de Londres e o mercado Borough.

A confirmação aconteceu horas depois que a ministra das Relações Exteriores, Julie Bishop, disse que entre os sete mortos no ataque há dois cidadãos australianos, e identificou um deles como Kirsty Boden.

Ontem à noite, os familiares de Kirsty, que trabalhava como enfermeira, anunciaram que ela morreu após ser apunhalada por um dos assaltantes quando corria para ajudar os feridos.

Outros dois australianos sofreram lesões leves no atentado, que deixou mais de 50 feridos.