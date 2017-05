Secretário-geral da ONU quer se encontrar com Macron em breve

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, felicitou nesta segunda-feira Emmanuel Macron por sua vitória nas eleições e disse que espera se reunir com o presidente eleito em breve.

A eleição de Macron foi bem recebida na ONU, que luta para evitar os planos do presidente americano Donald Trump de cortar fundos do organismo.

A França é “um sócio altamente valorizado por esta organização” e a agenda de um primeiro encontro incluiria as mudanças climáticas, a luta contra o terrorismo e a manutenção da paz, entre outros temas, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Guterres planeja escrever a Macron para propor a ele uma reunião “no futuro próximo”, disse Dujarric. “Esperamos concretizar um encontro rapidamente”.

Macron, que derrotou a líder da extrema-direita Marine Le Pen no segundo turno no domingo, fez campanha com a promessa de defender o acordo de Paris sobre o clima para combater o aquecimento global.

Espera-se que o governo de Trump decida nas próximas semanas se irá se retirar do acordo assinado por 175 países das Nações Unidas no ano passado.