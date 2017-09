Secretário dos EUA reitera diplomacia com Coreia do Norte

Washington – O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, reconheceu nesta sexta-feira que as crescentes tensões com a Coreia do Norte são desafiadoras, mas disse que esforços diplomáticos continuarão, em meio a retóricas agressivas e ameaças de confronto militar.

“Nós estamos muito desafiados, mas nossos esforços diplomáticos continuam inabaláveis”, disse Tillerson, em entrevista à ABC. “Nós implementamos as sanções econômicas mais fortes que já foram reunidas contra (o líder norte-coreano) Kim Jong Un”.

“Então ele está sendo testado com as sanções, com as vozes de todos os cantos do mundo”.