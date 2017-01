Secretário do Trabalho de Trump será confirmado só em fevereiro

Nova York – O processo de sabatina de Andy Puzder, escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para comandar o Departamento do Trabalho, pode demorar um pouco mais e ocorrer após a posse do bilionário.

Puzder, que é executivo-chefe do CKE Restaurants, deveria comparecer ao Senado americano esta semana, mas a data foi adiada para 17 de janeiro e os planos podem ser adiados mais uma vez.

“Devido ao calendário complicado do Senado em janeiro, a audiência deve ser feita somente em fevereiro”, disse um assessor do senador republicano Lamar Alexander, que é presidente do comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões. Essa comissão será a responsável por sabatinar Puzder.

A sabatina da secretária de Educação, Betsy DeVos, foi remarcada para 17 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.