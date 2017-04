Secretário de Energia dos EUA quer permanecer no Acordo de Paris

O secretário americano de Energia, Rick Perry, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos deveriam permanecer no Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e renegociá-lo, ao invés de se retirar desse pacto global para reduzir as emissões de gases poluentes.

“Não vou dizer ao presidente que abandonemos o acordo. Mas lhe direi que provavelmente precisaremos renegociá-lo”, disse Perry, o primeiro membro do governo de Donald Trump a sugerir a permanência de Washington no pacto.

Em um painel sobre investimentos em energia, Perry criticou especialmente a Alemanha, por considerar que o país, enquanto fecha usinas nucleares, aumenta as emissões pela utilização de tecnologias inadequadas.

“Meu ponto de vista é: não assine um acordo e espere que nós permaneçamos nele se você não vai participar dele realmente e ser parte do acordo”, expressou o secretário americano.

Segundo Perry, os Estados Unidos estão realizando “ações por um impacto positivo”.

“Precisamos nos sentar, e eles precisam ser sérios em relação a isto”, acrescentou.

Durante a campanha eleitoral, Trump sugeriu a retirada dos Estados Unidos do acordo global alcançado em Paris, que obriga os países a manter um plano de redução de emissões.

Trump nunca escondeu que não acredita nas mudanças climáticas, e chegou a dizer que estas são um “mito” criado pela China para prejudicar a indústria americana.