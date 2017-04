Kabul, – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, faz nesta segunda-feira uma visita surpresa ao Afeganistão, dez dias depois do lançamento de uma grande bomba no leste do país e horas depois da demissão dos altos responsáveis de Defesa afegãos por causa do ataque a uma base militar por parte dos talibãs.

Mattis se dirige ao Ministério da Defesa em Kabul, embora não se espera que fale com a imprensa, informou o porta-voz dessa pasta, Dawlat Waziri.