Secretário da Otan apoia plano de Trump para o Afeganistão

Bruxelas – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que apoia o novo plano dos Estados Unidos para o Afeganistão, chamando a proposta de uma abordagem prática para a situação.

Nesta terça-feira, Stoltenberg disse que aliados e parceiros dos EUA contribuem com cerca de metade da força da Otan no Afeganistão, uma divisão de trabalho que ele espera que continue.

“Não estamos pensando em voltar às operações de combate”, afirmou Stoltenberg. “Mas estamos investigando como podemos fortalecer e desenvolver o atual cenário, a assistência e a assessoria na missão.”

Embora as força da Otan não conduzam operações de combate ao terrorismo, funcionários da aliança disseram que esperam que os aliados contribuam com cerca de 2 mil soldados se a força dos EUA for aumentada em cerca de 4 mil pessoas.

Na noite de segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, não estabeleceu prazo para retirar as forças americanas do Afeganistão e fez um forte discurso contra o terrorismo, pedindo esforços do Paquistão e da Índia para ajudar a combater o Taleban.

Fonte: Dow Jones Newswires.