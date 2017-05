Secretário da Otan apoia aumento de gastos dos EUA com defesa

Bruxelas – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta quarta-feira que o aumento dos gastos com defesa na versão final do orçamento dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2018 é um sinal de apoio de Washington à segurança na Europa.

Segundo Stoltenberg, a medida “é o apoio à defesa coletiva não só em palavras, mas também em atos por parte dos EUA”.

Ao falar antes da conversa que terá com o presidente americano, Donald Trump, na quinta-feira, Stoltenberg disse que aumentar os fundos na Europa em 40% significaria mais exercícios militares, treinamento, armas e munições e investimentos em infraestrutura.

O orçamento de Trump prevê um aumento de US$ 1,4 bilhão em gastos na Europa.