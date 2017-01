Secretária de Transportes dos EUA aumentará investimento privado

Elaine Chao, escolhida do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para os Transportes, deve ser facilmente confirmada para o posto pelo Senado. Chao é esposa do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e já foi vice-secretária de Transportes no governo de George H.W. Bush.

Em seu depoimento, Chao defendeu o uso de “ferramentas de financiamento inovadoras” que podem “aproveitar plenamente os investimentos feitos por empresas, fundos de pensão e doações”.

Segundo Chao, o investimento privado deve ser “incentivado com uma nova visão progressista”.

Chao não detalhou os incentivos, mas um documento escrito por dois conselheiros econômicos de Trump recomenda a utilização de US$ 137 bilhões em créditos fiscais para os investidores de infraestrutura.

Os conselheiros preveem a geração de cerca de US$ 1 trilhão em investimentos nos próximos 10 anos.

Chao é considerada uma das secretárias mais conservadoras escolhidas por Trump e deve ser compreensiva com os pedidos da indústria para uma menor regulamentação durante o governo do bilionário. Fonte: Associated Press.