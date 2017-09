São confiscadas as possíveis cédulas para referendo na Catalunha

Um juiz ordenou nesta terça-feira o confisco de uma grande quantidade de material encontrado em uma empresa transportadora na Catalunha, que poderia se tratar de cédulas censitárias para o referendo de autodeterminação proibido pela Justiça espanhola, anunciou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

A “enorme quantidade de envelopes com o logotipo da Generalitat”, o Executivo catalão, foi descoberta pela Guarda Civil em uma sede da empresa Unipost em Terrasa, a 30 km de Barcelona, indicou o auto do juiz de guarda nessa localidade.

Segundo o documento, os envelopes “poderiam conter as cédulas censitárias necessárias para celebrar o referendo de 1º de outubro”, convocado pelo Executivo separatista da Catalunha, mas proibido pelo Tribunal Constitucional espanhol.

A imprensa espanhola indicou que o material incluiria efetivamente as cédulas censitárias, que informam os eleitores o seu local de votação, assim como citações para os que deverão ser membros da mesa no referendo.

Com cartazes a favor do referendo, dezenas de pessoas se concentraram em frente à empresa. Alguns deles se sentaram, de forma a bloquear a porta, para impedir a entrada do secretário judicial para entregar a ordem de confisco.

Estes manifestantes foram retirados por agentes da Polícia catalã, segundo constatou um jornalista da AFP.

O material será levado a dependências judiciais para determinar se efetivamente tratam-se de cédulas censitárias, o que poderia acarretar em sanções ao responsável da empresa transportadora como “cooperador necessário de um crime de malversação de bens públicos”.

As instituições espanholas aumentaram as ações para impedir a realização do referendo: incursões em locais de impressão e que possam fornecer material eleitoral, e citações da Procuradoria a prefeitos dispostos a permitir a votação, entre outras medidas.

A Guarda Civil confiscou no domingo, próximo a Barcelona, 1,3 milhão de panfletos, folhetos e cartazes para o referendo.

Os separatistas são maioria no Parlamento catalão desde 2015, mas a sociedade catalã se mostra muito dividida diante da independência desta região de 7,5 milhões de habitantes, segundo as pesquisas.

Nas eleições regionais de 2015, os separatistas obtiveram 47,6% dos votos, e os defensores de permanecer na Espanha, 51,28%. Mas 70% dos catalães são a favor de acabar com a questão por meio de um referendo legal, segundo as pesquisas.