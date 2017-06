Sanções americanas vão complicar relação com Rússia, diz Putin

As sanções mais recentes contra a Rússia aprovadas pelo Senado americano “vão complicar” as relações entre Moscou e Washington, disse o presidente russo, Vladimir Putin.

“Considero nocivas”, disse Putin em entrevista gravada na última quinta-feira e exibida neste sábado na TV russa.

O presidente, que afirmou ser “prematuro falar em uma resposta russa”, advertiu que a Rússia terá que “se ajustar, fazer algo mais”, como represália.

“Sejam quais forem as decisões tomadas do outro lado do oceano, não irão nos levar a um beco sem saída, nem à queda”, afirmou o presidente russo.

O Senado americano aprovou na última quinta-feira novas sanções contra a Rússia, bem como uma disposição inédita, que impede o presidente Donald Trump de suspender qualquer sanção contra Moscou.

O texto tem que ser aprovado pela Câmara dos Representantes, onde seu futuro é incerto.

A Alemanha denunciou ontem o novo projeto de sanções contra Moscou, que ameaça a construção de um gasoduto russo para abastecer a Europa, por considerar que o mesmo prejudica seus interesses econômicos.