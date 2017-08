Samsung pede a funcionários que superem “desafio sem precedentes”

Seul – O vice-presidente da Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun, pediu nesta segunda-feira aos seus funcionários para darem o melhor de si para “superar o desafio sem precedentes” que representa a condenação por corrupção do presidente da companhia e herdeiro do grupo, Lee Jae-yong.

“Todos precisamos reunir poder e sabedoria para superar esse desafio sem precedentes”, disse Kwon em mensagem oficial enviada três dias depois de o presidente do maior fabricante de smartphones do mundo e líder de fato do principal conglomerado empresarial sul-coreano ser condenado a cinco anos de prisão.

Lee Jae-yong foi condenado na sexta-feira por corrupção, desvio de fundos, ocultação de ativos no estrangeiro e perjúrio, pela seu envolvimento no caso “Rasputina”, que fez balançar os alicerces da política sul-coreana e deixa sem líder o maior grupo empresarial do país.

O veredicto pôs o foco em como o maior “chaebol”, grandes conglomerados sul-coreanos controlados por clãs familiares, vai enfrentar a falta de liderança em um grupo em que a prisão provisória de Lee em meados de fevereiro já tinha feito estrago na sua direção.

Kwon disse que os executivos da companhia assumirão a liderança para superar a crise e pediu a seus funcionários para continuarem se esforçando nos seus respectivos postos.