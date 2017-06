“Russofobia” tem crescido no mundo, denuncia Putin

São Petersburgo – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a percepção por parte de Moscou de uma crescente “russofobia” no mundo se deve à defesa que seu país faz de seus “interesses legítimos” na arena internacional.

“Um mundo multipolar está sendo construído e isto não agrada aos defensores do monopólio”, afirmou Putin, no início de uma entrevista com os presidentes das dez grandes agências de notícias do mundo, entre elas a Agência Efe.

O chefe do Kremlin comentou que o estabelecimento de um mundo multipolar condiz, e não em último lugar, com a luta “da Rússia para defender seus interesses”.

“E quero reiterar que são interesses legítimos”, enfatizou Putin.

O presidente russo indicou que, em alguns países, foram feitas “tentativas de conter a Rússia, de conter seu afã legítimo de garantir seus interesses nacionais através de ações que não se enquadram no direito internacional, incluídas as restrições de caráter econômico”.

“Mas agora, eles estão vendo que isto não funciona, que o efeito é nulo (…), e que provoca o desejo de agravar a situação. Mas, para azar dos que fazem isto, nós não damos motivo”, acrescentou Putin.

O chefe do Kremlin assinalou que uma das causas da russofobia, que, segundo ele, “ultrapassam todas as linhas em alguns países”, é “a defesa que a Rússia faz de seus interesses legítimos”.

“Isto (a russofobia) vai continuar por muito tempo? Acredito que não muito, não eternamente, porque é preciso ter consciência de que é contraproducente e traz prejuízos a todos”, disse o líder russo.

Além disso, Putin acrescentou: “a meu ver, já está havendo esta consciência. É claro que já podem ser observadas determinadas mudanças na situação, e para melhor. Acredito que esta tendência vai se manter”.