A Rússia entregou um rascunho de Constituição para a Síria à delegação rebelde para acelerar as negociações políticas e terminar com o conflito, informou o enviado especial do Kremlin.

“Entregamos à oposição armada síria um rascunho de Constituição para a Síria preparado por especialistas russos para que o estudem” explicou Alexander Lavrentiev.

“Fizemos isso exclusivamente para acelerar o processo e acabar com a guerra”, explicou.