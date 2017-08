Rússia pede que Coreia do Norte mostre contenção

Moscou – A Rússia quer que a Coreia do Norte mostre contenção e evite ações provocativas e que os Estados Unidos e seus aliados se abstenham de uma escalada militar, disse o vice-ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, nesta terça-feira, segundo a agência de notícias Interfax.

Ryabkov fez a declaração depois que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico que atravessou a ilha japonesa de Hokkaido na segunda-feira.

O teste, um dos mais provocativos conduzidos pela reclusa Coreia do Norte, aconteceu enquanto forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul realizam exercícios militares anuais na península coreana, que são vistos pela Coreia do Norte como preparação para uma invasão.