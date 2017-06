Rússia não executou ciberataque à campanha de Macron, diz França

O chefe da agência de cibersegurança da França, Guillaume Poupard, que investigou vazamento de dados da campanha eleitoral do presidente do país, Emmanuel Macron, divulgou hoje que não foram encontradas evidências de envolvimento da Rússia no ataque cibernético.

Em entrevista, Poupard afirmou que o ataque à campanha de Mácron “foi tão genérico e simples que o responsável pode ter sido qualquer um”.

Os especialistas da agência de cibersegurança francesa começaram a trabalhar imediatamente após documentos roubados da campanha de Macron terem sido divulgados online nas últimas horas da votação para a presidência, em 5 de maio.

Poupard disse que a simplicidade do ataque “significa que podemos imaginar que foi uma pessoa que fez tudo sozinha. Ela poderia ser de qualquer país.”

Fonte: Associated Press.