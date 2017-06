Rússia lamenta novas sanções dos EUA por ação na Ucrânia

Moscou – O Kremlin lamentou a imposição de novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia e alertou para uma possível retaliação. Nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o movimento dos EUA não foi construtivo, acrescentando que “várias opções estão sendo consideradas”.

Ontem, o governo de Donald Trump anunciou que impôs sanções a 38 indivíduos e empresas russas devido às atividades de Moscou na Ucrânia.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que as penalidades são destinadas a “manter a pressão sobre a Rússia para trabalhar em direção a uma solução diplomática”.

Apesar das relações entre EUA e Rússia permanecerem tensas, Peskov reafirmou que Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, devem se encontrar na reunião do G-20, na Alemanha, no próximo mês. Fonte: Associated Press.