Rússia influir em eleições dos EUA é “inaceitável”, diz Otan

Bruxelas – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta quinta-feira ser “inaceitável” qualquer tentativa de influenciar um processo eleitoral nacional a partir do exterior, quando foi perguntado pela suposta ingerência da Rússia no pleito presidencial dos Estados Unidos através de ataques cibernéticos.

“Estamos preocupados com a cibersegurança. Vimos relatórios sobre ciberataques contra muitos aliados, e qualquer tentativa de influir nas eleições nacionais a partir de fora é inaceitável”, indicou Stoltenberg, em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English.