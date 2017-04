Moscou – O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) identificou a pessoa que orquestrou o ataque que matou 14 pessoas no metrô de São Petersburgo no início do mês, informaram agências de notícias russas nesta quinta-feira, citando o chefe da FSB, Alexander Bortnikov.

“O responsável foi provisoriamente identificado. Sim, sim, identificado”, disse Bortnikov, segundo as agências.

Até agora, a polícia deteve 10 pessoas suspeitas de estarem envolvidas no ataque.