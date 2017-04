Rússia espera explicações de Rex Tillerson sobre ataque à Síria

A Rússia afirmou nesta sexta-feira que espera explicações por parte do secretário de Estado americano Rex Tillerson em sua visita a Moscou em 11 e 12 de abril, depois do controvertido ataque dos Estados Unidos a uma base na Síria.

“A visita está na ordem do dia. Que venha e que nos explique o que fizeram hoje. Vamos dizer a ele tudo o que pensamos”, declarou ao canal NTV a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zajarova.

“Esperamos suas explicações”, acrescentou a funcionária.

Ela disse ainda que a diplomacia russa já manteve contatos com os americanos a propósito do ataque à base síria e também relacionados com a visita.

Zajarova classificou o ataque americano como “um ato sem objetivo, imprudente e perigoso”.

O principal tema da agenda na reunião de Tillerson com seu colega russo Serguei Lavrov será a luta antiterrorista e a Síria.