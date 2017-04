Rússia diz que vai vetar resolução na ONU sobre Síria

Moscou – A Rússia vai vetar uma resolução da ONU impulsionada por Estados Unidos, Reino Unido e França que tem como objetivo reforçar o apoio a inquéritos internacionais sobre um ataque letal de gás tóxico na Síria, informou a agência de notícias russa Interfax nesta quarta-feira.

O Conselho de Segurança da ONU pode votar o projeto de resolução ainda nesta quarta-feira. O projeto é similar a um texto distribuído para os 15 membros do conselho na última semana que condena os ataques do dia 4 de abril e pressiona o governo da Síria a cooperar com investigadores.

A Interfax citou o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Gennady Gatilov, dizendo que o país vetaria o projeto em sua forma atual.