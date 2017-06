Rússia diz que Trump está usando retórica da Guerra Fria em Cuba

Moscou – O Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou a decisão do presidente Donald Trump de congelar a reaproximação com Cuba e seu ataque verbal a líderes da ilha do Caribe.

Em um comunicado divulgado neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que Trump está “retornando para a retórica esquecida da Guerra Fria”. A declaração diz que “isso só pode provocar arrependimento”.

Apesar da promessa de campanha de Trump de melhorar as relações com Moscou, não houve uma melhoria significativa na cooperação entre os dois países em matéria de política externa.

Na última quinta-feira, o Senado dos EUA aprovou, por ampla maioria, sanções contra a Rússia pela suposta interferência do país na eleição presidencial norte-americana de 2016.

Moscou mantém laços estreitos com Havana e, em março, assinou um acordo para enviar petróleo para Cuba pela primeira vez em mais de uma década.

Fonte: Associated Press