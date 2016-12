Rússia diz que testou com sucesso mais de 160 novos tipos de arma

Moscou – O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou nesta terça-feira que durante as operações antiterroristas na Síria foram feitos teste bem-sucedidos de mais 160 novos tipos de armas.

“Na operação na República Árabe Síria foram testados mais de 160 tipos de armas novíssimas”, disse ele, em reunião com altos comandantes, que teve trechos exibidos pelo canal de notícias “Rossiya-24”.

O titular da Defesa destacou que o novo armamento “demonstrou, em geral, uma alta confiabilidade”.

“É importante destacar que pela prova das ações de combate reais passaram 84% do corpo de pilotos das Forças Aeroespaciais e também o armamento”, disse Shoigu.

Em setembro do ano passado, a Rússia iniciou uma campanha de bombardeios na Síria para apoiar o Exército de Bashar al Assad. Na base síria de Khmeimim, na província de Latakia, a Rússia tem desde então um conjunto de aviões de guerra.

Era exatamente para Khmeimim que estava indo o avião Tu-154 do Ministério da Defesa da Rússia que caiu no domingo passado no Mar Negro, mantendo os 92 ocupantes.

A bordo da aeronave viajavam militares, nove jornalistas e 64 integrantes do coro e grupo de dança Alexandrov Ensemble. Entre os passageiros também estava a presidente da fundação Fair Aid, a médica Elizaveta Glinka.