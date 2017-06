Rússia diz que não vetará resolução da ONU sobre Coreia do Norte

São Petersburgo – O vice-ministro de Assuntos Exteriores da Rússia, Guennadi Gatilov, antecipou nesta sexta-feira que seu país não vetará uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU com sanções à Coreia do Norte pelo seu programa balístico e nuclear.

“Não vamos vetá-la”, disse Gatilov à imprensa nos corredores do Expoforum, onde é realizado o Fórum Econômico de São Petersburgo.

O diplomata russo apontou que neste momento estão sendo discutidos alguns elementos da resolução e que Moscou, que introduziu uma série de emendas no texto, espera que “finalmente se chegue a um documento aceitável para todos”.

“Partimos da base de que a resolução será aprovada”, sublinhou.

O Conselho de Segurança da ONU tinha programada para hoje uma reunião para estudar a situação na Costa do Marfim, mas posteriormente acrescentou à agenda o caso da Coreia do Norte.

O máximo órgão de decisão da ONU está há semanas negociando uma possível resolução para impor novas sanções ao regime de Pyongyang pelos testes armamentísticos que vem realizando.