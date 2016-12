Rússia diz que laços com EUA estão “congelados”

Moscou – O Kremlin espera que o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ajude a melhorar os laços entre os países, os quais ele descreve como “congelados”.

No entanto, o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse não esperar nenhum avanço imediato.

Em depoimento à Mir TV, Peskov disse esperar que a nova administração tenha uma “abordagem nova e mais construtiva”, mas ponderou o “otimismo excessivo”.

Ele alertou que é improvável que Washington reverta ações como as aproximações de forças da Otan das fronteiras russas, ou que remova as sanções contra o país.

“Nós entendemos claramente que qualquer presidente norte-americano colocará a proteção dos interesses de seu país em primeiro lugar”, disse Peskov.

Comentando as alegações dos oponentes de Trump de que ele é muito amigável com a Rússia, Peskov disse que isso é um reflexo do que ele chama de “russofobia”.

“Nós ainda não sabemos que tipo de presidente Trump será e que postura ele relação à Rússia ele vai tomar”, acrescentou.Fonte: Dow Jones Newswires.