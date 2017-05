Rússia diz que ataque dos EUA na Síria foi violação de soberania

Moscou – O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Gennady Gatilov, disse nesta sexta-feira que o ataque militar realizado pelos Estados Unidos na véspera contra combatentes apoiados pelo governo da Síria foi uma violação de soberania inaceitável, relataram agências de notícias russas.

Segundo as agências, Gatilov, que falava em Genebra, disse que o ataque dos EUA irá prejudicar os esforços para se encontrar uma solução política para o conflito sírio.

“Qualquer ação militar que leve a uma escalada da situação na Síria tem impacto no processo político”, disse ele, de acordo com as agências. “É totalmente inaceitável e uma violação da soberania da Síria”.

Autoridades norte-americanas disseram à Reuters que os militares de seu país realizaram um ataque aéreo na quinta-feira contra combatentes apoiados por Damasco que representam uma ameaça a combatentes norte-americanos e combatentes sírios auxiliados pelos EUA no sul do país.

Uma fonte militar do governo sírio disse nesta sexta-feira que o ataque aéreo atingiu “um de nossos pontos militares”, sem dar detalhes, noticiou a televisão estatal síria.

Os bombardeios do final de quinta-feira mataram várias pessoas e provocaram danos materiais, afirmou a fonte, dizendo que isso atrapalha os esforços do Exército sírio e de seus aliados para combater o Estado Islâmico.

Gatilov se queixou do que disse ter sido um ataque separado ocorrido no dia 17 de maio. Os EUA não se pronunciaram sobre nenhum ataque realizado pela coalizão que lidera nesta data.