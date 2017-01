Rússia diz que alegações de ciberataques são fabricadas

Moscou – Alegações de ciberataques realizados pela Rússia são fabricadas, disse o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, nesta terça-feira.

Lavrov afirmou, em entrevista coletiva, que as agências de inteligência norte-americanas que tentaram provar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha ligações com a Rússia atiraram no vazio e seus agentes deveriam ser demitidos.

O ministro russo também descreveu como charlatão o ex-espião britânico que escreveu um dossiê sobre as supostas ligações de Trump com a Rússia.