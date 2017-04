Rússia diz esperar que EUA não ataquem Coreia do Norte

Moscou – O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse nesta terça-feira que espera que a reunião agendada em Moscou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, seja produtiva, mas expressou preocupação com a postura de Washington em relação à Coreia do Norte.

Um encontro entre Tillerson e seu equivalente da Rússia, Sergei Lavrov, está programado para quarta-feira.

O Ministério de Relações Exteriores disse, em um comunicado dedicado para a visita de Tillerson, estar extremamente preocupado com a possibilidade de que os Estados Unidos decidam tomar ações militares unilaterais contra a Coreia do Norte.