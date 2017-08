Rússia detém dois suspeitos que teriam planejado atos terroristas

Moscou – O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia disse nesta quinta-feira que deteve dois suspeitos da Ásia Central acusados de conspiração contra civis em Moscou em nome do grupo terrorista Estado Islâmico.

De acordo com o FSB, os suspeitos estavam se preparando para ataques nesta sexta-feira, no início do ano letivo na Rússia.

A agência afirmou que um dos suspeitos estava planejando realizar um atentado suicida. Um poderoso dispositivo explosivo caseiro foi encontrado no apartamento dele.

Além disso, outro homem se preparava para atacar civis com um machado e colocar uma declaração em vídeo prometendo adesão ao Estado Islâmico.

No início deste mês, o FSB prendeu quatro suspeitos acusados de planejar ataques suicidas no sistema de trânsito de Moscou e em shoppings.

Em maio, a agência deteve outro grupo de suspeitos de serem membros do Estado Islâmico, que também foram acusados de tramar ataques terroristas na capital russa.

As prisões seguem um atentado suicida no metrô de São Petersburgo, que deixou 16 mortos e mais de 50 feridos em abril.

Fonte: Associated Press.