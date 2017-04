Moscou – Akbarzhon Dzhalilov, um cidadão russo de origem quirguiz, é o responsável pelo atentado terrorista realizado ontem no metrô de São Petersburgo, no qual 14 pessoas morreram, informaram as autoridades russas nesta terça-feira.

O Comitê de Instrução da Rússia (CIR) explicou que, conforme as análises genéticas e as imagens das câmaras de segurança, Dzhalilov, de 22 anos, foi também quem colocou a segunda bomba em outra estação, mas desativada pela Polícia.